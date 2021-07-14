حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 14-7-2021 مهنيا وعاطفيا

خفة الظل والرومانسية أهم ما يتميز به مولود برج الحوت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت مهنيًا

القمر في مواجهة برجك وقد يسبب لك إرباكا وعليك أن تقاوم التشوش، اصبر وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت عاطفيًا

إذا كنت متزوجا قد تمر علاقتك بشريك حياتك اليوم بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.