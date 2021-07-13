موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر.. ثالث أيام ذي الحجة

ونحن في ثالث أيام شهر ذي الحجة المبارك، التي يحرص عدد كبير من المسلمين على صيامها للحصول على فضل وثواب الطاعة في تلك الأيام، لذلك يبحث البعض عبر المحرك العالمي «حوجل»، عن موعد اذان المغرب في جميع محافظات مصر.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة، التي تقدمها جريدة «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، نستعرض موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر، والإفطار اليوم الثالث من صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، 2021 بمختلف محافظات ومدن مصر، وفق الموقع الإلكتروني، التابع للهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك على النحو التالي:

موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر

جاء موعد أذان المغرب اليوم الثالث من شهر ذي الحجة المبارك في جميع محافظات ومدن مصر المختلفة، على النحو التالي:

موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة

موعد أذان المغرب 6:58 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية

موعد أذان المغرب هو 7:06 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في سوهاج

موعد أذان المغرب 06:49 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في أكتوبر

موعد أذان المغرب: 07:00 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في قنا

موعد أذان المغرب 06:44 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في شرم الشيخ

موعد أذان المغرب 06:42 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في بني سويف

موعد أذان المغرب هو 06:57 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية

موعد أذان المغرب هو 6:56 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في مطروح

موعد أذان المغرب هو 7:08 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ

موعد أذان المغرب هو 7:02 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في أسوان

موعد أذان المغرب هو 6:39 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في دمياط

موعد أذان المغرب 06:59 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في أسيوط

موعد أذان المغرب: 06:53 مساءً.