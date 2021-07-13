«الصحة» عن مصحة كريم صبري: صاحب المنشأة ليس تابعا للمهن الطبية

علق الدكتور هشام زكي، مدير إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة والسكان، على وفاة كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، في ترعة المريوطية بعد هروبه من إحدى المصحات، أن صاحب المنشأة ليس طبيبًا وليس تابعًا للمهن الطبية، وليس من ذوي الاختصاص، كما أن المصحة بها نحو من 50 لـ 60 نزيلا، نافيًا أن تكون المنشأة التي شهدت الواقعة قد تقدمت لوزارة الصحة للحصول على تراخيص إنشاءها من الأساس.

وأضاف « زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن المصحة عبارة عن فيلا عادية، «للأسف نحن نعاني من مشكلة كبيرة، إحنا مش ساكتين على هذه المنشآت العشوائية، ونقوم بمداهمتها عبر معلومات ترد إلينا من قطاع مكافحة الجريمة والمخدرات، المنظمة من وزارة الداخلية لمكافحة مثل هذه المنشآت».

وأردف مدير إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة والسكان، أنه خلال أسبوعين تم غلق 107 مراكز، وبناء على تعليمات وزيرة الصحة نقوم بحملات مكبرة في شتى المحافظات لمداهمة مثل هذه المراكز، «مررنا على عدد كبير جدًا منذ مطلع يونيو يتجاوز الآلاف، وإشرفنا على مدار شهر على 12 ألف و500 منشأة طبية مختلفة التخصص، وليست الإدمان فقط لتبيان مدى مطابقتها للموصفات».

وأوضح أنه خلال الفترة من مارس 2020 وحتى 7 يوليو 2021، مررنا على 231 مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان «منشأة غير مرخصة»، وصدر قرارغلق لهذه المنشآت عبر 33 حملة على مدار عام وثلاثة أشهر آخرها 10 منشآت لعلاج الإدمان غير المرخصة مؤخراً في مدينة العبور.

وحول سبب الإقبال على إقامة منشآت لعلاج الإدمان غير مرخصة، قال: «سببه لجوء بعض الأسر للحل الأسهل وهو إيداع الابن في مكان غير مرخص، ولازم يتحروا ويسألوا الأول حتى يتأكد من حملها للتراخيص، وهل هي تحت الإىشراف الطبي أم لا؟ ولازم أهالي المرضى يساعدونا في النقطة دي».