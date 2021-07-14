«صحة دمياط» تكثف المرور على منشآت تداول الأغذية والأسواق

عقد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية ومشرفي الإدارات الصحية بحضور وكيل المديرية الدكتور محمد بدران، ومدير إدارة الرعاية الأساسية الدكتورة دينا أبو صير، وقيادات المديرية.

وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجات الاستعداد وتكثيف المرور على منشآت تداول الأغذية والأسواق قبل وخلال عيد الأضحى المبارك.

وشدد على تكثيف تلك الحملات على المحال وتم مناقشة سير العمل بمبادرات الرئيس (مبادرة صحة الأم والجنين - مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع في حديثي الولادة مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر علي الاعتلال الكلوى - مبادرة دعم صحة المرأة) وآخر مستجدات المبادرة الرئيسة حياة كريمة لتطوير القرى بمركز كفر سعد.

وتفقد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مركز تطعيم كورونا بمدينة دمياط الجديدة، لبحث أي متطلبات لتسهيل العمل بالتنسيق مع المشرف العام على مركز التلقيح بالمديرية، والتوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية، للوقاية من فيروس كورونا، بواسطة أخصائي التوعية وفني التثقيف والإرشاد بالمركز.

ونظمت فرق التواصل المجتمعي حملات توعية بطرق الوقاية والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وأهمية تلقي اللقاح في القضاء على الفيروس داخل وخارج الوحدات الصحية بأنحاء مدن وقرى المحافظة كافة، بواسطة فرق التواصل المجتمعي من أخصائي التوعية ومسؤولي الإرشاد والتثقيف الصحي بالمديرية والإدارات الصحية.