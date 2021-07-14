عاجل..إصابة 8 بينهم 7 سيدات في انقلاب ميكروباص بالبحر الصغير بالدقهلية

أصيب 8 أشخاص بينهم 7 سيدات، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في محافظة الدقهلية، الليلة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «المنصورة – دكرنس» ترعة «البحر الصغير» بمنطقة الشرقاوية.

ورود إخطار بانقلاب سيارة ميكروباص

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ الجامعي تفيد بوصول 8 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل 8 مصابين بينهم 7 سيدات إلي مستشفى الطوارئ

انتقل ضباط مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «المنصورة - دكرنس» دائرة المركز، بمنطقة الشرقاوية، انتقلت سيارات الإسعاف 8 مصابين بينهم 7 سيدات، إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة للعلاج.

وأكد مصدر طبي، أن المصابين هم: «اعتماد م. ش.»، 45 سنة، و «فتحية أ. م.» 44 عاما، «آية ف. ن.» 24 عاما، و«منار إ. ا.» 21 عاما، وشقيقتها «أمينة إ. ا.» 24 عاما، و«آلاء ع. أ.» 26 عاما، ويقيمون جميعا بدائرة مركز المنزلة، و«خالد م. ح.» 21 عاما، و«اسراء إ. م.» 25 عاما، مقيمة بدائرة مركز شربين بمحافظة الدقهلية ومقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية،

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخصين في حادث تصادم بالمواجهة علي طريق جمصة الدولي

وفي حادث آخر أصيب شخصان بجروح وكسور خطيرة في الجسم بمحافظة الدقهلية، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالمواجهة سيارة نصف نقل «جامبو» على الطريق الدولي الساحلي «دمياط - كفر الشيخ» أمام قرية «قلابشو» مركز جمصة، وتبين أن سبب الحادث سير السيارة نصف نقل، ما أدى إلى اصطدامها بالمواجهة، مما تسبب في إصابة مستقلي السيارة الأولي ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.