عاجل.. انتشال جثة طالب ثانوي من ترعة بمحافظة قنا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بقنا، جثة طالب من ترعة الفؤادية في العضاضية بقرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، صباح اليوم الأربعاء، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأحطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا من إدارة الدفاع المدني بقنا يفيد بوجود غريق بترعة الفؤادية في العضاضية بقرية أبوشوشة بمركز أبوتشت.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، لمكان البلاغ، وتم انتشال جثة محمود علي محمود عبداللطيف، 18 عاما، طالب ثانوي، من العضاضية بقرية أبوشوشة بمركز أبوتشت، بعد 12 ساعة من غرقه.

نقلت الجثة لمشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.