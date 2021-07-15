مأساة «قابيل وهابيل» تتجدد في «ميت الخولي عبد الله» بدمياط

تجرد شاب من كل مشاعر الإخوة والرحمة، وأقدم على قتل شقيقه، في واقعة مأساوية شهدتها محافظة دمياط، تعيد إلى الأذهان أول واقعة قتل عرفها البشر، عندما أقدم «قابيل» على قتل شقيقه «هابيل».

تلقت شرطة النجدة بلاغاً من أهالي قرية «ميت الخولي عبد الله»، بدائرة مركز الزرقا، يفيد بمقتل شاب على يد شقيقه، وعلى الفور انتقلت قوات مباحث المركز إلى موقع الحادث، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل جثة القتيل إلى المستشفى، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.

وتبين من المعاينة والفحص أن المتهم يُدعى «هاني أ.»، أقدم على ارتكاب جريمة قتل شقيقه «أحمد»، الذي توفى متأثراً بإصابته، بعد طعنه بسكين مطبخ، عدة طعنات متفرقة في الجسد، داخل منزلهم بقرية «ميت الخولي عبد الله»، دائرة مركز الزرقا.

ووفقاً لرواية شهود عيان من الجيران، فإن جريمة القتل لم تكن بسبب خلافات على الميراث بين الشقيقين، وإنما وقعت أثناء محاولة المتهم قتل زوجة أخيه، الذي سارع بالدفاع عنه، ليتلقى الطعنات بدلاً منها، حيث سقط قتيلاً على الفور، وأفاد الشهود بأن عدداً من أشقاء المجني عليه سبق وأن تعدوا على زوجته وأطفاله، بقصد التخلص منهم.

وفي يوم الواقعة، عقد إخوة المجني عليه النية للتعدي على زوجته وأبنائه، إلا أنه تدخل للدفاع عنهم، مما تسبب في مقتله على يد شقيقه «هاني»، الذي سدد له عدة طعنات، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

تمكنت قوات مباحث مركز الزرقا من ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة جثة القتيل، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة.