شركة المياه تحذّر من غسيل السجاجيد: تنظيف الواحدة يساوي نصيب 500 مواطن

حذّرت الشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ربات المنازل من عادة «غسيل السجاجيد» مع قرب العيد، ضمن آليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، التي تنفذها الشركة تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، واهتمام الدولة بقضية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردها المائية، ورفع وعي المواطن المصري بالجهود المبذولة وحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

تغيير العادات والحفاظ على المياه

وذكرت الشركة في منشورها: «مع قرب العيد اتعودنا نغسل السجاجيد، الست عطيات بتستهلك طن ميّة عشان تغسل سجادة واحدة بس، تعرف إن الطن ده يعني 1000 لتر ميّة بتضيع، ودي كمية اللي بيحتاجها 500 فرد في اليوم للشرب فقط، خلونا نغير من عاداتنا ونحافظ على الميّة ونقضي أحلى عيد مع بعض، عشان كل نقطة بتفرق».

لما تلاقي تسريب في بيتك اقفل المحبس فورا وصلحه

وأضافت الشركة في منشور آخر ضمن حملة التوعية: «لو في تسريب في مواسير البيت، فده معناه تآكل في أساس وحيطان البيت، وأدواتك الصحية هتبوظ وتصدي، ولو بتعتمد على موتور مياه ده معناه الموتور شغال طول ما التسريب موجود ومش هيفصل ثانية، ومعناه فاتورة ميّة عالية وفاتورة كهرباء أعلى، لما تلاقي تسريب في بيتك اقفل المحبس فورا وصلح التسريب بسرعة، ومتقولش هي جت عليّا، أيوه جت عليك، عشان كل نقطة بتفرق».

التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه لكل فئات المجتمع

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّ حملة «كل نقطة بتفرق» التي تنفذها الشركة القابضة والشركات التابعة لها، تهدف إلى تحقيق انتشار أكبر للتوعية باهمية ترشيد استهلاك المياه لكل فئات المجتمع، من خلال تنفيذ أنشطة تفاعلية ثقافية وتوعوية لنشر رسائل ترشيد استهلاك المياه وإنجازات الدولة فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمساهمة لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، الذي ينص على «الحد من استهلاك المياه العذبة في قطاعي الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي».

توفير مياه الشرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح رسلان، أنّ الشركة القابضة تعمل على توفير مياه الشرب للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، انطلاقا من حرص الشركة على المشاركة في مجالات تنمية المجتمع، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.