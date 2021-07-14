7 معلومات عن نظام المراقبة الجديد بجامعة دمياط

افتتح الدكتور سيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، غرفة تحكم مزودة بعدد من كاميرات المراقبة في مبنى الجامعة الجديد، اليوم، ضمن خطط الجامعة لتحديث أنظمتها والاعتماد على النظم الرقمية.

نتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مبنى الجامعة، وغرفة التحكم الحديثة التي ترصد كل ما يدور في الجامعة:

1- غرفة التحكم بمبنى جامعة دمياط الجديد، والتي تم افتتاحها تخدم 10 آلاف طالب وطالبة.

2- يضم المبنى 30 مدرجا و40 قاعة دراسية.

3- تضم غرفة تحكم كاميرات المراقبة العديد من الشاشات التلفزيونية التي تعرض بث مباشر لـ83 كاميرا مراقبة موزعة على كل أنحاء المرحلة الثانية.

4- تعمل غرفة التحكم على تغطية كاملة للمدرجات والقاعات الدراسية من خلال تسجيل كل الأحداث على مدار الساعة.

5- تعمل غرفة تحكم كاميرات المراقبة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، حيث تم تزويد الغرفة والكاميرات ببطاريات تحافظ على انتظام عمل منظومة الكاميرات حتى خلال انقطاع التيار الكهربائي.

6- تعد منظومة الكاميرات ضمن الإجراءات التي تبذلها الجامعة لتطوير منظومة الأمن الإداري، والتي بدأت بالاستعانة بشركات الأمن حيث ثم استخدام أنظمة الكاميرات الحديثة، نظرًا لاتساع مساحة العمل الأكاديمي والإداري ليتواكب مع تنامي حجم ونوعية العمل بداخل الجامعة الذي يضاعف يومًا بعد يوم.

7- حضر الافتتاح العقيد محمد شلاطة مدير إدارة أمن الأفراد والمنشآت، وكذلك مشرفي الأمن، حيث يتم العمل على مدار الساعة بغرفة التحكم مما ينعكس إيجابيًا على المنظومة الأمنية بالحرم الجديد.