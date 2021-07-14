«مياه الدقهلية» توعي الجزارين بمخاطر إلقاء مخلفات الذبح ببالوعات الصرف

نفذ فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حملة ميدانية لتوعية العاملين بالمجازر بغرب مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية اليوم بمناطق شارع «السلخانة، جيهان، الجلاء، أحمد ماهر»، وذلك لحثهم على الحفاظ على شبكات الصرف الصحي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ تحت رعاية المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

خطورة إلقاء مخلفات الذبح ببالوعات الصرف الصحي

وبحسب بيان شركة مياه الدقهلية، اليوم، ركزت الحملة على التوعية بمخاطر إلقاء مخلفات الذبح ببالوعات الصرف الصحي، والذي يؤدي إلى حدوث انسدادات وطفح شبكات الصرف الصحي، وكذلك التأكيد على ترشيد المياه أثناء عملية الذبح، وبعدها.

الخط الساخن لشركة مياه الدقهلية

ووضعت الحملة ملصقات شركة مياه الشرب والصرف الصحة بالدقهلية والمدون بها رقم الخط الساخن الخاص بالشركة 125، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، كما تم توزيع المطبوعات، التي تتضمن رسائل توعوية لترشيد مياه الشرب، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

متابعة أعمال إحلال وتجديد الصرف الصحي بالمنصورة

من جهة أخرى، تابع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس إدارة الشركة، الأعمال الجارية بمنطقة مساكن العبور بحي غرب المنصورة، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد خط انحدار الصرف الصحي قطر 400 مم الخاص بمساكن العبور، وتم فتح الشارع، ومتبقي الخط الخاص بشارع أحمد ماهر.

كما تابع أعمال إحلال وتجديد خطي طرد صرف صحي محطة رفع شرق المنصورة بقطر 710 مم بولي إيثيلين، والذي تم الانتهاء منه، وجارٍ أعمال الاختبار، والربط، وكذلك الخط الخاص بمحطة رفع رقم 23 بقطر 710 مم بولي إيثيلين، للربط بين محطة معالجة صرف صحي المنصورة، ومحطة رفع صرف صحي رقم 23، والتي يجري إعادة تأهيلها حاليًا، كما تفقد محطة رفع صرف صحي الجلاء، وذلك للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.