سيدة ثمانينية من مطرح تؤدي امتحان محو الأمية: «العلام جميل جدا»

وجهت الحاجة سميرة رجب، سيدة ثمانينية من مطروح، أدت امتحان محو الأمية، الشكر لـ عادل مسلم، مدير عام محو الأمية بالمحافظة، وشيماء صابر التي علمتها ومنحتها الرغبة في تعلم القراءة والكتابة، قائلة: «العلام جميل جدا».

وأضافت «رجب» خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنها أصبحت سعيدة جدا وفخورة بنفسها بعدما حصلت على شهادة محور الأمية، لافتة إلى أنها تعلمت القراءة والكتابة والحساب وقراءة القرآن الكريم.

وتابعت: «أبلغ من العمر 86 عاما، شيماء هي من عرضت عليّ أن أتعلم، وأنا أشكرها على ذلك، وأنا سعيدة جدا ولم أشعر بالملل، وكانت شيماء تذاكر لي يوميا، وفي شهر رمضان الكريم قرأت القرآن كله وقرأت دعاء ختم القرآن».