حظك اليوم برج الحمل الخميس 15-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل لديه ثقة كبيرة بنفسه، وحجره الكريم هو الألماس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل مهنيًا

تواجه اليوم مسائل دقيقة وحساسة فلا تبحثها بعصبية وعليك أن تنظم وقتك وجهدك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل عاطفيًا

القمر ونبتون في وضع متنافر.. لا تتحرك بسرعة حفاظًا على سلامتك وتأن في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.