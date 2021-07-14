حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 14-7-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:13 ص | الأربعاء 14 يوليو 2021
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 11-7-2021 مهنيا وعاطفيا
مولود برج العقرب طموح ومن أبرز عيوبه الغموض، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج العقرب 14-7-2021 على الصعيد المهني
عطارد بمنزل الحظ يمدك باللباقة واليقظة، ويجعلك تسحر من حولك بكلماتك وتلفت إليك الأنظار.
حظك اليوم برج العقرب 14-7-2021 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار كل اللطف والتعاطف مع الأحباب والأصدقاء.
ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.