حظك اليوم الأربعاء 14-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثيرون من محبي علم الأبراج على مطالعة الحظ اليومي الخاص بهم، والتي تتحدد وفق كل برج على حدة، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 14-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك قوة ونشاطا ويجعلك اليوم مستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك.

حظك اليوم برج الحمل 14-7-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالحفاظ على اللباقة وعدم إعلان أخبارك وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 14-7-2021 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل العلاقات يمنحانك يقظة ذهنية ويساعدك ذلك على التفكير السليم.

حظك اليوم برج الثور 14-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الحب يجعل الأهل والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-7-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتأنى في حركتك وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تراجع أقوالك مع الأهل والأقارب والأحباب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 14-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم أن تتواصل بذكاء وتجعل الناس من حولك يشعرون بالراحة.

حظك اليوم برج السرطان 14-7-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يدفعانك لتوطيد علاقاتك، فقط إذا كنت متزوجا حاول أن تقاوم رغبتك في التمرد على شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 14-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تخطط بوعي قبل أي خطوة واهتم اليوم بعملك وبتحديد ميزانيك وبتنظيم نفقاتك.

حظك اليوم برج الأسد 14-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تساعدك على التأثير في الجنس الآخر وفيمن حولك بشرط أن تعتني بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 14-7-2021 على الصعيد المهني

اليوم شجاعتك الهادئة قد يكون لها فعل السحر في إصلاح الأمور.

حظك اليوم برج العذراء 14-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يعدك اليوم أن تستمتع بدعوات اجتماعية ولقاءات عاطفية موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 14-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة، ثق بنفسك ولا تدع النقد يزعجك وابتعد عن التفاخر ولا تعلن أخبارك.

حظك اليوم برج الميزان 14-7-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويطالبك ذلك بتنظيم جهودك والتأني في ردود أفعالك وحركتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 14-7-2021 على الصعيد المهني

عطارد بمنزل الحظ يمدك باللباقة واليقظة، ويجعلك تسحر من حولك بكلماتك وتلفت إليك الأنظار.

حظك اليوم برج العقرب 14-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار كل اللطف والتعاطف مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 14-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد تتعرض لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا.

حظك اليوم برج القوس 14-7-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويطالبك اليوم بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 14-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمدك بالبصيرة، ومن السهل أن تحقق تطورا.

حظك اليوم برج الجدي14-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. قد تكون هناك فرصة اليوم لعقد صلح أو لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحبهم ومن تثق بهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 14-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يمنحك اليوم كل الوسائل التي تساعدك على إدارة أمورك بنجاح، وتنطلق لتحقيق حلمك بالمستقبل بانطلاق وجرأة.

حظك اليوم برج الدلو 14-7-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تشعر بانفراجة وتبدو قادرا على الإقناع بالمنطق والموضوعية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 14-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يسبب لك إرباكا وعليك أن تقاوم التشوش.. اصبر وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 14-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تمر علاقتك بشريك حياتك اليوم بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.