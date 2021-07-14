نتيجة قبول رياض الأطفال بكفر الشيخ .. رابط الاستعلام للحكومي والتجريبي

بعد انتهاء مهلة التقديم لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية والحكومية، ينتظر أولياء الأمور، نتيجة قبول رياض الأطفال بكفر الشيخ، وذلك بعد التقديم إليكترونيا على موقعي وزارة التربية والتعليم الفني ومديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، حيث يجرى الآن فحص الاستمارات للمتقدمين تمهيدا لإعلان نتيجة قبول رياض الأطفال بكفر الشيخ، على الموقعين لبدء التوجه للمدارس واستكمال إجراءات التقديم بحسب المدارس المتقدم لها الاطفال.

وتنشر« الوطن»، كل ماتريد معرفته عن نتيجة قبول رياض الأطفال بكفر الشيخ، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء طوال اليوم.

نتيجة قبول رياض الأطفال بكفر الشيخ.. موعد الظهور

ووفقا لمصدر في مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإن نتيجة قبول رياض الأطفال بكفر الشيخ ، ستظهر أواخر أغسطس بعد فحص كافة الاستمارات المقدمة إليكترونيا، ومدى استيفاءهم للشروط المعلنة من وزارة التربية والتعليم.

نتيجة قبول رياض الأطفال بكفر الشيخ.. روابط الاستعلام

ويمكن لأولياء الأمور، الاستعلام عن نتيجة قبول رياض الأطفال بكفر الشيخ، بعدة طرق الأولى من بوابة خدمات ولي الأمر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــــا، حيث يقوم بإدخال الرقم القومي والكود لتظهر النتيجة عقب الظهور، كما يمكنه الدخول إلى هنـــــــــــا، وهو موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الخاص برياض الأطفال، حيث يمكنك الاستعلام عن نتيجة قبول رياض الأطفال بكفر الشيخ للمدارس الرسمية للغات من هنــــــــــــا، والاستعلام عن نتيجة قبول رياض الأطفال بكفر الشيخ للمدارس المتميزة أو التجريبية من هنـــــــــــا، ويقوم ولي الأمر بإدخال الرقم القومي.

نتيجة قبول رياض الأطفال بكفر الشيخ.. الخطوات

وهناك عدة خطوات يتبعها ولي الأمر للحصول على نتيجة قبول رياض الأطفال بكفر الشيخ، حيث أنه بمجرد الدخول لموقعي الوزارة والمحافظة، سيتطلب الأمر إدخال الرقم القومي وكلمة السر، وبعدها يختار المدارس الرسمية أو التجريبية، ثم يدخل الرقم القومي مرة أخرى ويضغط على زر طباعة الاستمارة، ليقوم بطبعها قبل التوجه للمدارس.

نتيجة قبول رياض الأطفال بكفر الشيخ.. التقديم

وكانت وزارة التربية والتعليم أتاحت روابط للتقديم من أول يونيو وحتى أول يوليو الجاري، وجرى غلق بابا التقديم ويجرى الآن فحص الاستمارات بكافة المديريات، وذلك قبل إعلان النتيجة ومنها نتيجة قبول رياض الأطفال بكفر الشيخ.