محافظ الشرقية يلتقي متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عبد الله أحمد أحمد، جودة، مشرف مساعد على إدارة العلاج والتأهيل بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأحمد سلطان هاشم سلطان، مستشار بالدرجة العالية بوزارة الدولة للإنتاج الحربي، من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة «دفعة الشهيد أحمد منسي»، التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهما لاكتساب مهارات العمل الميداني، بالتعاون مع المحافظة وجهازها التنفيذي، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وذلك بعد الانتهاء من إتمام الدورة التدريبية لهما داخل المحافظة والتي استمرت لمدة شهرين في الفترة من 22 مايو الماضي وتنتهي 15 يوليو الجاري.

أوكد محافظ الشرقية حرص الدولة على تولي الشباب للمناصب القيادية وتمكينهم من الاضطلاع بالمسئولية خلال المرحلة المقبلة، قائلا إن الشباب طاقة فاعلة وأداة هامة لتقدم ورقي المجتمع لما لديهم من مهارات وقدرات كبيرة يجب استغلالها وتوجيهها نحو بناء وتنمية الوطن.

وأوضح المحافظ أن المحافظة بجهازها التنفيذي تقوم بتقديم كافة سبل الدعم للمتدربين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكداً أنه تم إتاحة كافة الإمكانيات للمتدربين خلال فترة التدريب من خلال برنامج تدريبي ومعايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

وأشاد محافظ الشرقية، بحرص المتدربين خلال تواجدهما داخل أروقة الجهاز الإداري بالمحافظة على التعرف على آلية العمل وطرق تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك تبادل الخبرات مع العاملين والاستفادة من المقترحات المقدمة لتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمة، متمنياً لهما التوفيق في أداء عملهما خلال الفترة القادمة والتطبيق العملي بما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تُعد أحد أهم صروح التدريب والمعرفة على مستوى الجمهورية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.