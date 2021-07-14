البورصة تواصل الارتفاع و«الثلاثيني» فوق مستوى 10600 نقطة

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.63%، ليغلق عند مستوى 10602.41 نقطة، مقابل إغلاقه في الجلسة السابقة عند مستوى 10431.99 نقطة، مع عمليات شراء عربية وأجنبية.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.02%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2422.2 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 1.75%، لينهي التعاملات عند مستوى 3379.5 نقطة.

وصعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.68%، مغلقا الجلسة عند 2198.07 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.9 مليار جنيه، من خلال التداول على 519.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 54.476 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة، التداول على 193 سهما، حيث ارتفع 114 سهما، فيما انخفض 46 آخرين، واستقر 33 سهما دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

تصدر سهم «زهراء المعادي للاستثمار والتعمير» الارتفاعات بنسبة 12.1% ليبلغ مستوى 22.32 جنيه، تلاه سهم «دلتا للطباعة والتغليف » بنسبة 9.99% عند سعر 31 جنيها، وحل بالمركز الثالث سهم «المصرية للمنتجعات السياحية» مرتفعًا بنحو 9.96%، بالغًا مستوى 1.94 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا

جاء سهم «روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريلك» الأكثر انخفاضا، بنسبة 7.99% ليتراجع عند سعر 8.06 جنيه، تلاه سهم «العربية لاستصلاح الأراضي» بنسبة 7.3% عند مستوى 35.3 جنيه، وحلّ ثالثا سهم «إكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية» بنسبة 6.3% متراجعًا عند مستوى 20.13 جنيه.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والمصريين للبيع بصافي 61.5 مليون جنيه للعرب و17.4 مليون جنيه للمصريين، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 79 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، متراجعا عند مستوى 678.003 مليار جنيه بمكاسب 9.229 مليارات جنيه.