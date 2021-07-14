الانتهاء من إنشاء 6 ملاعب جديدة وتطوير مراكز شباب بكفر الشيخ

انتهت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ من إنشاء 6 ملاعب رياضية جديدة لكرة قدم قانونية وخماسية، أولها ملعب مركز شباب «قبريط»، التابع لإدارة شباب فوه، وملعب «الرملة»، التابع لإدارة شباب سيدي غازي، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

كما أعلنت مديرية الشباب والرياضة عن انتهاء الإعمال الإنشائية في 4 ملاعب كرة قدم خماسية، وهي ملعب «زهران» بمركز سيدي غازي، وملعب «العلامية» بمركز بيلا، وملعب «الربايعة» بسيدي سالم، وملعب «النصرية»، التابع لإدارة شباب الرياض.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الخطة الإنشائية وتصميم الملاعب الرياضية المتنوعة ونشرها في العديد من القرى والمدن، مجهود رائع تقف خلفه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، من أجل تحقيق رؤية المحافظة ووزارة الشباب نحو نشر الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياه، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية، نحو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الفترة القادمة تشهد الانتهاء من تطوير 40 مركز شباب، ضمن خطة إنشائية إضافية، حيث يجري الانتهاء من إنشاء ملاعب جديدة في «أم القرى»، التابعة لإدارة شباب الرياض، و«الكوم الطويل»، التابع لإدارة شباب بيلا، وملعب «62 الجدية»، بإدارة شباب الحامول.

كما يجري إنشاء مركز شباب جديد بمدينة قلين، وهو مركز شباب «عزيز الغربية»، بالإضافة إلى الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمباني، وأعمال التشطيبات بمركزي شباب «أريمون» بكفر الشيخ، ومركز شباب «أبو غنيمة» بسيدي سالم، وذلك بمتابعة مباشرة تحت إشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذية بإشراف أبو النصر عزت، مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية.