بعد إجازة عيد الأضحى.. تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2021

يشهد شهر يوليو الجاري2021 ما يقرب من 17 يوما إجازة ما بين أسبوعية ورسمية، لاسيما إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 والتي أعلنت الحكومها أنها 6 أيام من الاثنين 19 يوليو وحتى السبت 24 يوليو، وقد تصل إلى 9 أيام حال حصول الموظف على إجازة يوم الأحد 18 يوليو لتضاف الأيام «الجمعة 16 يوليو والسبت 17 يوليو والأحد 18 يوليو» إلى إجازة عيد الأضحى، ويرصد التقرير التالي أيام الإجازات الرسمية المتبقية في 2021.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2021

وبخصوص أيام الإجازات الرسمية المتبقية في 2021، فإنه بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى 2021 يتبقى نحو 4 أيام إجازة فقط خلال الشهور المتبقة من العام الجاري ونستعرضها فيما يلي:

1- السبت 24 يوليو: بمناسبة ثورة 23 يوليو والذي أعلنت الحكومة ضمه لإجازة عيد الأضحى فأصبحت 6 أيام بدلا من 5 أيام.

2- الاثنين 9 أغسطس: رأس السنة الهجرية.

3- الأربعاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة ونصر السادس من أكتوبر.

4- الاثنين 18 أكتوبر: المولد النبوي الشريف.

الإجازات والعطلات الرسمية في 2021

وبعيدا عن أيام الإجازات الرسمية المتبقية في 2021، فإن العام الجاري يشمل منذ بدايته 21 يوما إجازة رسمية يحصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومية العام والأعمال العام، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتشمل بالإضافة إلى 4 أيام الإجازات المتبقية السابق ذكرها 17 يوما إجازة آخرى وهي كالآتي:

- الخميس 7 يناير: عيد الميلاد.

-الخميس 28 يناير: بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

- الخميس 29 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء «25 أبريل».

- السبت 1 مايو: عيد العمال.

- الاثنين 3 مايو: بمناسبة شم النسيم.

- الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو: عيد الفطر المبارك «5 أيام».

- الخميس 1 يوليو: بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

- الاثنين 19 يوليو وقفة عيد الأضحى.

- الثلاثاء 20 يوليو وحتى الجمعة 23 يوليو «5 أيام» عيد الأضحى المبارك.