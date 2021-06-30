للموظفين.. تفاصيل 17 يوما إجازة في شهر يوليو 2021

يحصل العاملون بالقطاعات الحكومية على أيام إجازات خلال شهر يوليو 2021 تصل إلى نحو 17 يوما، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وتشمل إجازات شهر يوليو 2021 أيام الجمع والسبت، ووقفة عرفات، وعيد الأضحى 2021 وثورة يوليو، وتبدأ هذه الإجازات غدا الخميس 1 يوليو 2021، بعدما قرر مجلس الوزارء اعتبار غدا الخميس إجازة رسمية بدلا من اليوم، بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

الإجازات الرسمية في يوليو 2021

وترصد «الوطن» في التقرير التالي أيام الإجازات بالتواريخ والتي تصل إلى 17 يوما، أي أكثر من نصف شهر يوليو الذي تصل عدد أيامه إلى 31 يوما، كما تشمل هذه الإجازات، إجازة عيد الأضحى 2021 التي قد تمتد لنحو 9 أيام وفقا لما يلي:

1- الخميس 1 يوليو «بدلا من الأربعاء 30 يونيو»

2- الجمعة 2 يوليو عطلة رسمية

3- السبت 3 يوليو عطلة رسمية

4- الجمعة 9 يوليو عطلة رسمية

5- السبت 10 يوليو عطلة رسمية

6- الجمعة 16 يوليو عطلة رسمية

7- السبت 17 يوليو عطلة رسمية

8- الإثنين 19 يوليو «وقفة عرفات»

9- الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى 2012

10- الأربعاء 21 يوليو ثاني أيام عيد الأضحى 2021

11- الخميس 22 يوليو ثالث أيام عيد الأضحى 2021

12- الجمعة 23 يوليو رابع أيام عيد الأضحى 2012، وذكرى ثورة 1952 من المقرر ترحيلها إلى الخميس التالي.

13- السبت 24 يوليو عطلة رسمية

14- الخميس 29 يوليو «بدلا من ذكرى ثورة يوليو».

15- الجمعة 30 يوليو عطلة رسمية

16- السبت 31 يوليو عطلة رسمية.

إجازة عيد الأضحى 2021

ما سبق يعد رصدا لـ 16 يوما إجازة في شهر يوليو 2021، لكن قد يحصل عدد كبير من الموظفين على إجازة يوم الأحد 18 يوليو لأنه يقع بين يومي السبت الإجازة الرسمية والإثنين وقفة عرفات بداية أيام اجازة عيد الأضحى 2021 الرسمية ليصل إجمالي عدد أيام الإجازة إلى 17 يوما أي أكثر من نصف شهر يوليو.