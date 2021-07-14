اليخوت الفاخرة.. خطة مصرية جديدة لإنعاش السياحة من جديد

تمتلك مصر العديد من المقاصد والوجهات السياحية الضخمة والفخمة في آن واحد، حيث يرى كثير من المتابعين للشأن السياحي العالمي أن هناك مقاصد سياحية مصرية، لا تزال بكرا حتى الآن ولم يتم استغلالها بعد، ولذلك فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بدراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت بالمقارنة بالدول المنافسة، والعمل على تيسير الإجراءات وتعظيم ذلك النوع من النشاط السياحي الهام.

وأفرد موقع «سكاي نيوز» تقريرا لها حول السياحة الفخمة في مصر، ومن بينها اليخوت الفاخرة، مؤكدًا أنه بالرغم من تنوع المناطق الأثرية وعصورها الممتدة، فإن مصر لم تخلو مصر كذلك من المزارات التاريخية والمناطق الثقافية، كما توجد شواطئ ساحرة في جنوب مصر لشمالها، بخلاف وجود أسواق متعددة ومتنوعة هي المقصد الأول للزائرين.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية، عملت على إحداث طفرة بتطوير إنشاءاتها وخدماتها في المناطق الأثرية، كمنطقة الأهرامات ومتحف الحضارة بالفسطاط والمتحف المصري الكبير وغيره من الأماكن السياحية الكبرى، حتى سارت الإنشاءات التي تتم بمجالي الطرق والكباري جنبا إلى جنب مع تطوير تلك المرافق والإنشاءات والمقاصد الأثرية.

وأوضح أن مصر عرفت بجولات السياحة التي دائما ما تأثر ألباب الزائرين على الأرض التاريخية من استخدام الحنطور في بعض المحافظات والمدن، وفيها يحصل السائح على نزهة بين المناطق الأثرية أو للمرور من أعلي نهر النيل في ميدان التحرير، حتى رأت الحكومة، مؤخرا، العمل وفق خطة استراتيجية من أجل إنعاش سياحة اليخوت الفاخرة.

فيما قالت وزارتا السياحة والآثار والنقل بمصر، خلال بيان مشترك لهما إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراره بتشكيل لجنة تهدف للعمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، مع وضع خطة زمنية فيها سيتم تحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات في هذا الشأن.

كما ناقش المجتمعون، أمس، الآليات والإجراءات الخاصة لوضع استراتيجية لجذب سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية، حيث ستتضمن تلك الإجراءات تحديث الخرائط الخاصة بجميع المارين على مستوى الجمهورية، سواء بالقائمة أو المناطق المقترحة، وكذا تحديد المناطق الواعدة الممثلة لنقط جذب قوية لسياحة اليخوت، وكذا وضع ضوابط وقواعد تنظيمية لتلك السياحة من أجل توحيد كافة الاشتراطات اللازمة.