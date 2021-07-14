هل تطبق الدولة قيودًا جديدة على المواطنين في العيد؟.. «الصحة» تجيب

رد الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، على سؤال حول إمكانية فرض قيود على المواطنين في عيد الأضحى 2021، قائلًا إن ما حدث على أرض مصر من خلال الإجراءات الاحترازية التي فرضتها على الشعب، وجهود الدولة بكافة أجهزتها بجانب الوعي المجتمعي، بمثابة ملحمة رائعة، موضحًا أن مصرتسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى ضرورة الانتباه بأن كورونا لم تلم أوراقها بعد، لأنه كلما التزم المجتمع قلت قيوده، «إحنا مش عايزين نعمل قيود وتفرض بقوة القانون إذا كان المجتمع ملتزمًا من تلقاء نفسه».

وضع وباء كورونا في مصر

وأضاف «عبدالفتاح» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الأربعاء، أن وضع منظمة الصحة العالمية مصر في المستوى الأقل خطرًا من حيث انتشار وباء كورونا، يعود إلى جهود الدولة الحثيثة لمواجهة الجائحة، وهذه ليست شهادة جهة محلية، ولكن شهادة السلطة التي تضع الاستراتيجيات الصحية على مستوى العالم، لافتًا إلى أن هذا يأتي في وقت تزيد فيه الإصابات في بعض الدول الأخرى، مشددًا على أن وضع مصر في هذه المكانة «حاجة تفرح، وتشيد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة، حيث وصلت الدولة إلى أقل معدلات إصابة منذ شهر أبريل العام الماضي».

تأمين امتحانات الثانوية العامة

وعن تأمين امتحانات الثانوية العامة، قال وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن وزارتي الصحة والتربية والتعليم وضعتا خطة لتأمين سير الامتحانات، وتسير بمنتهى الكفاءة، والإجراءات تُطبق بحذافيرها، بداية من ترك مسافة متر بين كل طالب وآخر، و«مفيش زحام قدام المدارس، وقياس درجة الحرارة لكل طالب، والالتزام الكامل بارتداء الكمامات، وتطهير اليدين قبل توزيع الأوراق، ومنع التلامس، وتطهير الأبواب والنوافذ، والإبلاغ الفوري عند ظهور أعراض على أي طالب».