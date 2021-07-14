ضبط تاجري مخدرات بالبحيرة وبحوزتهما أقراص مخدرة قيمتها 3 ملايين جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تاجري مخدرات بمنطقة المحمودية بمحافظة البحيرة. وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن البحيرة، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية «لأحدهما معلومات جنائية»، تخصصا في الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بكميات كبيرة، وترويجها على عملائهما، في دائرة مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما قرابة 181 ألف قرص مخدر ومؤثر مختلف الأنواع، و25 عبوة قطرة مؤثرة، ومبلغ مالي، و8 قطع مشغولات ذهبية، وهاتف محمول. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 3 ملايين جنيه.