أماكن وجهات يمكنك من خلالها الحصول على اللحوم مجانا أو بأقل الأسعار

اللحوم شيء أساسي في عيد الأضحى المبارك، فلا غنى لأحد عنها، لكن يعجر بعض الأشخاص والمحتاجين عن شرائها أو الذبح، ويلجأون إلى بعض الجهات التي توفر اللحوم مجانا أو بأسعار مخفضة لمساعدة المحتاجين.

جهات تطرح لحوم مجانا أو بأسعار مخفضة

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أهم الجهات التي تطرح لحوم مجانا أو بأسعار مخفضة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح كوبونات عيد الأضحى المبارك على غرار كوبونات الخير التي تطرحها وزارة التموين خلال شهر رمضان المعظم، وذلك بمتوسط سعر كيلو أو نصف كيلو.

أسعار كوبونات عيد الأضحى المبارك

يتراوح أسعار كوبونات التي سيتم طرحها في عيد الأضحى بين 50 جنيها و100 جنيه، وهي كوبونات يشتريها القادرون لإعطائها للمحتاجين لصرف اللحوم بقيمة الكوبون من المنافذ المختلفة.

سيتم توزيع الكوبونات في منافذ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، وكذلك بعض المجمعات الاستهلاكية الرئيسية.

وزارة الأوقاف

وفرت وزارة الأوقاف، عدة منافذ لتوزيع صكوك الأضاحي، وللتبرع بصكوك الأضاحي عبر وزارة الأوقاف، يمكن أن تتصل أو ترسل رسالة (طلب صك) عبر واتساب على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258).

المجمعات الاستهلاكية

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة، والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- اللحوم الطازجة السوداني إلى 85 جنيها للكيلو.

- اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 65 جنيهًا للكيلو.

- اللحوم الضأن السوداني المبردة، بسعر 95 جنيهًا للكيلو.

- سعر اللحوم المجمدة البرازيلي نحو 65 جنيهًا للكيلو.

- طرح الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو القائم.

منافذ وزارة الزراعة

صرح المهندس أحمد فتحي مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجري توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.