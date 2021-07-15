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حظك اليوم برج الجدي الخميس 15-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:20 ص | الخميس 15 يوليو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

 يتميز مولود برج الجدي بأنه شخصيّة قويّة، كما ويدافع عن مواقفه بقوّة وثبات، مع تقديره للمسؤوليّة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي مهنيًا

القمر بمنزل الحظ وتتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي عاطفيًا 

تجد اليوم أنك تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأقارب وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

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