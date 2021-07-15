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حظك اليوم برج الحوت الخميس 15-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:20 ص | الخميس 15 يوليو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

يتميز مولود برج الحوت بالرومانسية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت مهنيًا

القمر بمواجهة برجك وعليك اليوم أن تهتم بالرد على الاستفزازات بهدوء وبأسلوب مقنع وبليغ.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت عاطفيًا

تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.

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