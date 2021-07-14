هاني رمزي لصاحب واقعة قطار منوف: «إحنا آسفين.. نفسي أفرحك في العيد»

أكد الفنان هاني رمزي أن دعوته لمواطن قطار منوف وابنته لحضور مسرحية «أبوالعربي» التي سيجري عرضها خلال عيد الأضحي المبارك، بسبب شعوره بالحزن على الرجل خلال الفيديو الذي انتشر له على وسائل التواصل الاجتماعي وابنته مع كمسري أحد القطارات التابعة لهيئة سكك حديد مصر، قائلًا: «إحنا عندنا شهامة ومروءة وكرم أخلاق وضيافة، وقلت لإدارة المسرح ورحبت بالفكرة وقالت إنها هتبعتله عربية تجيبه وترجعه تاني».

وقدم «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أسفه للمواطن وابنته عما حدث له من قبل الكمسري بعد استقلاله لأحد القطارات، مقدما الشكر للسيدة التي قامت بدفع الغرامة بدلا عنه، «بتأسفله وبقوله إحنا آسفين على اللي حصل، وبشكر في نفس الوقت السيدة اللي وقفت جنبه، ده الشعب المصري واللي بيميزه عن باقي الشعوب خاصة الغربية».

وأوضح أنه اندهش مما قام به الكمسري وسعيه الدؤوب لإهانة المواطن والاعتداء عليه أمام ابنته الطفلة، «أنا اتخضيت من الفيديو اللي اتنشر، وبدعوه هو وبنته وكل أسرته وكمان مدام هناء اللي وقفت جنبه لأنها النموذج المصري اللي المفروض يكون الشعب كله على هذا النمط، ومينفعش نتجرد من المشاعر الإنسانية».

وأشار إلى أن ما يريده هو إسعاد الرجل وابنته وأسرته مع قدوم عيد الأضحي خاصة بعد الموقف الصعب الذي تعرضوا له، «نفسي فرحة العيد تبقي عندهم ويحسوا إن مصر بخير والناس لبعضها، ومينفعش نلاقي نموذج زي كده ولا يمكن أن يعمم، وبتأسف للراجل وبقوله حقك علينا كلنا ومتزعلش».