5 معلومات عن فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» لـ كريم عبد العزيز

تستقبل دور العرض السينمائية فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة النجم كريم عبد العزيز، اليوم الأربعاء، للمنافسة فى موسم عيد الأضحى المبارك، حيث احتفل أبطال وصناع الفيلم مساء أمس الثلاثاء بالعرض الخاص.

معلومات عن فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

- يجسد كريم عبد العزيز شخصية إعلامي يتزوج من دينا الشربيني وتنشب بينهما العديد من الخلافات والصراعات، ويعمل كريم خلال أحداث الفيلم على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في أكثر من شخصية مختلفة عنه.

- يعتبر فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» عودة لكريم عبد العزيز في السينما بعد آخر أعماله الفنية «الفيل الأزرق» عام 2019.

- يظهر ضمن أحداث الفيلم عدد من نجوم الكوميديا كضيوف شرف، وعددهم 11 نجماً، وهم «مصطفى قمر، شيماء سيف، شيكو، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، أحمد فهمى، هيدى كرم، أوتاكا، علاء زينهم، باسل الزورو، المخرج معتز التوني».

- يعتبر التعاون الأول بين دينا الشربيني وكريم عبدالعزيز في عمل سينمائي واحد.

- العمل الثاني الذي يجمع بين كريم عبد العزيز والمخرج معتز التوني بعد فيلم «نادي الرجال السري».

أبطال فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وأحمد حلاوة وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.