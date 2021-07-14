تحقيقات مقتل عريس البحيرة: المتهم هنأ الضحية بزفافه ثم قتله

كشفت التحقيقات والتحريات فى واقعة مقتل عريس البحيرة، الشاب «محمد أحمد خضر العالم» 25 سنة، على يد جاره، الأحد الماضي، عن أن المجني عليه كان يستعد لإتمام زفافه على عروسه، غدا الخميس، وأنه قتل أثناء حديثه مع خطيبته في الهاتف المحمول، حيث كان يتحدث معها في مكالمة هاتفية، للاتفاق على تفاصيل تتعلق بالزفاف.

كان عائدا لمنزله

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان عائدا إلى منزله المجاور، لمنزل المجنى عليه، وهما جيران ويعرفان بعضهما جيدا، فشاهده يتحدث فى الهاتف، فألقى عليه السلام، وبارك له على زفافه، ثم تركه وغادر المكان، ودلف بعدها إلى شارع جانبى فى قريته كفر غنيم التابعة لمركز الرحمانية، وأحضر فأسا صغيرة.

هشّم رأسه

وأضافت التحقيقات أن المتهم كان يعرف أن المجني عليه يتحدث مع خطيبته وظنّه لن ينتبه له، فتسلل من ورائه، ثم هشم رأسه بالفأس، واستولى على هاتف المجنى عليه دون أن ينتبه إلى أن المكالمة لا تزال جارية مع خطيبته فشعر بالارتباك، وأغلق الخط وفر هاربا، لكنه لم يعثر على هاتفه واعتقد أنه سقط منه خلال هروبه فظل يبحث عنه بلا جدوى.

جثة

وشرحت التحقيقات أنه تم العثور على جثة القتيل مهشّمة الرأس تماما، كما عثرت الشرطة على هاتف بجوار الجثة، تبين أنه لا يخص المجني عليه، فتم تكثيف التحريات حتى توصلت لهوية القاتل وتم ضبطه، واعترف المتهم بصحة التحريات وأضاف أنه قتل المجني لسرقة الهاتف المحمول، وأرشد عن مكان خبأ به الهاتف المسروق، وعن الفأس المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بوضع الجثة فى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية للتشريح لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بالدفن، كما أمرت بحبس المتهم بقتل المجني عليه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.