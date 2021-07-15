بعد وصول سبوتنيك الروسي.. فعالية وتقنية عمل لقاحات كورونا في مصر

تستمر مصر في توفير أكبر قدر من لقاحات كورونا المختلفة، والمطورة ضد عدوى فيروس «كوفيد 19» المستجد، لضمان حصول جميع المواطنين على التطعيم؛ للحماية من العدوى، آخرها لقاح «سبوتنيك في» الروسي الذي وصل القاهرة أمس الأربعاء، 210 آلاف جرعة منه، حسبما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ليكون بذلك رابع اللقاحات الموجودة في الدولة.

فعالية لقاح «سبوتنيك في» الروسي

ويعد لقاح «سبوتنيك في» واحد من 3 لقاحات تخطت فعاليتهم 90% ضد عدوى فيروس كورونا المستجد؛ إذ وصلت نسبة فعاليته إلى 91.6%، ويمكن حفظه في درجة حرارة الثلاجة العادية، ما بين 2 و8 درجة مئوية، ما يجعل عملية توزيعه على مختلف الدول أمر سهل، ويعمل بتقنية «الناقل الفيروسي»، أي أنه يحمل شوكة بروتينية من فيروس كورونا غير معدية، لكنها تعمل على تحفيز المناعة لإنتاج الأجسام المضادة.

تقنية وفعالية اللقاحات الصينية في مصر

بينما اللقاحات الصينية الموجودة في مصر «سينوفارم، وسينوفاك»، تصل فعاليتهم ضد عدوى فيروس كورونا نحو 79% للأول، و91% للآخر، بينما يعطي اللقاحين فعالية تتخطى ما يقرب من 100% في حماية المتلقين من دخول المستشفيات، والوقاية من الأعراض الشديدة لكورونا، ويعملان بتقنية اللقاح المعطل غير النشط تمامًا، وهي طريقة عمل اللقاحات الميتة.

طريقة عمل وفعالية لقاح أسترازينيكا

ويعد رابع اللقاحات الموجودة في مصر هو لقاح أسترازينيكا، المطور في جامعة أكسفورد البريطانية ضد عدوى فيروس كورونا، وتصل نسبة فعاليته إلى 79%، ويعمل بتقنية الناقل الفيروسي، أي يحمل الشوكة البروتينية لفيروس «كوفيد 19» محملة على فيروس آخر غدي «البرد»، ليتفاعل معه جهاز المناعة على أنه كورونا، ما ينتج عنه إنتاج الأجسام المضادة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن تسجيل 108 حالات جديدة بفيروس كورونا، مع 9 وفيات بـ«كوفيد 19»، فضلا عن تعافي 234 حالة خرجت من المستشفيات، بعد حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، ليصل إجمالي المتعافين من عدوى كورونا إلى 219525 حالة.