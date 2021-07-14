أحمد عز : عيب حد يتسمى «نمبر وان» في وجود الزعيم والفخراني.. ميصحش كده

استنكر الفنان أحمد عز، إطلاق بعض الفنانين في الوقت الحالي ألقاب على أنفسهم مثل «نمبر وان»، واصفًا إياه بـ«العيب»، فذكر أنه كان يقرأ صحافة منذ أن كان يُشاهد أفلام ومسلسلات الأبيض والأسود، « لما كنت بقرأ في الصحافة عمري ما لاقيت حد بيقول على نفسه نمبر وان، أنا عاشرت جيل الفنان أحمد زكي الله يرحمه ومحمود عبد العزيز الله يرحمه واشتغلت مع الفنان نور الشريف».

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أنه أثناء عمل فيلم مسجون ترانزيت مع الفنان نور الشريف، رفض أن يكتب اسمه قبل اسم أستاذه، «لكن ظروف السوق وقتها والفكر التجاري أن اسمي يتكتب، وأنا رفضت، لكن الأستاذ نور الشريف هو اللي أصر على كده، رغم إنه قدي 100 مرة في التمثيل».

وتابع الفنان أحمد عز: «أنا اتشرف إني شاركته في عمل، مش مستاهلة الكلام ده كله، عيب إني أقول أنا نمبر وان في وجود الفنان عادل إمام، في وجود يحيي الفخراني، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، أحمد حلمي، محمد هنيدي، دول زملاء، وعيب ميصحش والله».