اليوم.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم فعاليات الدورة الاستثنائية

يختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات الدورة الـ52، اليوم بمركز المعارض الدولية في التجمع الخامس، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 30 يونيو الماضي إلى 15 يوليو، وحملت شعار «في القاهرة حياة»، وشارك فيها 1218 ناشرا وتوكيلا مصريا وأجنبيا من 25 دولة.

وأقيمت الدورة الحالية «الاستثنائية» في 4 صالات، بإجمالي مساحة 40 ألف متر مربع.

وشهدت الدورة الحالية إقبالا كثيفا من الجمهور، بالرغم من ظروف كورونا العصيبة، ما يعكس مدى قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على مجابهة أية تحديات تطرأ على ساحتها.

كما شهدت مبادرة «ثقافتك كتابك» التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والمخصصة للكتب المخفضة رواجا في المبيعات، خلال أيام المعرض؛ إذ تجاوزت مبيعاتها حتى اليوم أكثر من 100 الف نسخة.

وحسب تصريحات سابقة للدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، فإن «معرض القاهرة هو الأول في العالم منذ جائحة كورونا، الذي تخطى مجموع زائريه حاجز المليون زائر».

وأكد «علي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن «مجرد تنظيم الدورة كان تحديا كبيرا نجحنا فيه، ووضعنا السيناريوهات المتوقعة والطرق الملائمة لمواجهتها بإشراف ومتابعة دقيقة من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وقيادات الدولة».

وشدد رئيس هيئة الكتاب، على أن كل قرار كان مدروسا من جميع الجوانب، سواء إجراءات الدخول وعدد الزائرين، وحتى أماكن توزيع المطهرات.

ونوه الدكتور هيثم الحاج علي، إلى أنه عقب انتهاء الدورة الحالية، سيبدأ التجهيز للدورة المقبلة الـ53، لتقام في موعدها الطبيعي، يناير 2022.

وسلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، يوم الثلاثاء الماضي جوائز مسابقات الدورة الحالية للمعرض، بواقع 16 جائزة، كما قررت تخفيض قيمة الإيجارات التي كانت مقررة لجميع دور النشر المصرية والعربية في هذه الدورة الاستثنائية فقط من المعرض، بنسبة 20%؜، وذلك دعما لصناعة النشر.