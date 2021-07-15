السيطرة على حريق عقار ميدان الساعة دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق عقار ميدان الساعة بفيصل، الذي اندلع في تمام الساعة الثانية صباحا؛ إذ بدأت ألسنة اللهب في التصاعد من أحد معارض السجاد في العقار، والتهمت النيران محتويات بعض الشقق السكنية في البناية المكونة من 12 طابقا، دون خسائر في الأرواح أو وقوع إصابات بشرية.

كان الحريق أثار حالة من الفزع والرعب بين سكان منطقة ميدان الساعة، وقطع الغاز عن العقار لمنع النيران من الامتداد إلى الطوابق العليا أو العقارات المجاورة.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ أسرتين كانتا عالقتين في أحد الشقق بالطابق الثاني عشر، عن طريق الونش التابع للقوات، وتمكنوا من مغادرة العقار بسلام، وانتقلت قوة من المباحث إلى العقار محل الواقعة لإجراء التحريات اللازمة، وكشف أسباب وملابسات الحريق.