غدا.. 393 ألف طالب بالشعبة العلمية يؤدون امتحان الكيمياء

يؤدي صباح غد السبت، الموافق 17 يوليو الجاري، طلاب الشعبة العلمية، البالغ عددهم 393 ألفا و21 طالبا، امتحان مادة الكيمياء، في سابع أيام امتحانات الثانوية العامة 2021، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى الفيروس.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة وطبيعية، في يومها السادس من بدايتها، مؤكدا أن جميع أوراق إجابات الثانوية العامة سيتم تصحيحها إلكترونيا، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، منوها إلى أن كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، كما يحق لأي طالب التظلم على درجاته.

وأوضح شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعلن عقب انتهاء الامتحانات بنحو 10 أيام، مؤكدا أن جميع حالات الغش التي تم رصدها في الامتحانات، تم تحويلها للنيابة العامة، منوها إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، تقوم برصد كل ما يحدث داخل لجان الامتحانات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف عن إحالة 82 حالة غش جرى رصدها في امتحانات الثانوية العامة 2021، حتى الآن، إلى النيابة العامة، لافتا إلى أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية في الوزارة رصد هذه الحالات خلال أول 5 أيام من بداية الامتحانات، بواقع 8 حالات غش في امتحان اللغة العربية للشعبة العلمية، و15 في امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبية، و23 حالة غش في امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة العلمية، و27 حالة في امتحان اللغة الاجنبية للشعبة الأدبية، و9 حالات في امتحان الرياضيات البحتة.

وقال «شوقي»، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه لن يسمح لأي طالب يخل بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، وأن كاميرات المراقبة المتواجدة داخل اللجان ساعدت الوزارة كثيرا في ضبط الطلاب الغشاشين، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، بجميع اللجان الامتحانية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.