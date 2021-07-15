ضبط 167 قطعة سلاح و199 قضية مخدرات وتنفيذ 81 ألف حكم خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (167 قطعة سلاح ناري، بحوزة 143متهما)، وذلك على النحو التالي: (12) بندقية آلية.(18) بندقية خرطوش. (128) فردا محليا .(9) طبنجات. (148) طلقة مختلفة الأعيرة. (15) خزينة متنوعة. (213) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (81099) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: (354) حكم جناية. (23849) حكم حبس جزئي. (4772) حكم حبس مستأنف. (41065) حكم غرامة. (11059) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين، ارتكبوا (3) حوادث متنوعة. في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (199) قضية مخدرات، بإجمالي (203) متهمين ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (14٫360 كيلو جرام). كمية من مخدر الحشيش وزنت (8٫361 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (2٫336 كيلو جرام). كمية من مخدر الفودو وزنت (1٫100 كيلو جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (649 جراما). كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (770 جراما).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (175جرام). كمية من مخدر الأفيون وزنت (2 جرام). كمية من مخدر شابو وزنت (778 جراما). كمية من مخدر الآيس وزنت (20 جراما). عدد (7) أمبول مخدر. عدد (3737) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (40) متهما. في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (439) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21109) مخالفات مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.