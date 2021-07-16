حظك اليوم برج الحمل الجمعة 16-7-2021 مهنيا وعاطفيا

الحنان المطلق وسعة الصدر والشهامة والوقوف إلى جوار كل من احتاجه، من أهم صفات رجل الحمل، فهو مخلص على المستوى العاطفي، ومخلص في عمله.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل مهنيًا

تتصرف ببراءة وعفوية لكن تجنب الاندفاع في أقوالك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل عاطفيًا

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون لبقا في إبداء وجهة نظرك لشريك حياتك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.