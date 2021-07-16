حظك اليوم برج السرطان الجمعة 16-7-2021 مهنيا وعاطفيا

صفات برج السرطان الشجاعة والقوة، وخيالهم واسع، ويتمتعون بقدرة كبيرة على السفر في عالم الأحلام، وهم رومانسيون جدا، وإحساسهم مرهف، ويحبون الموسيقى، وإرادتهم في الحياة صلبة وقوية، ويحبون الألوان المضيئة، مثل الأبيض والفضي.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان مهنيًا

القمر في مربع برجك.. وعليك ألا تنزعج إذا أثيرت قضايا مهنية أو مشكلات عائلية وكن هادئا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان عاطفيًا

تنصحك الأفلاك بألا تدع النظرة التشاؤمية تسيطر عليك إذا أردت أن تسعد بأوقاتك.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.