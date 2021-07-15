التضامن: «حياة كريمة» تستهدف المواطنين من الطفولة المبكرة حتى المعاش

قالت إيمان حلمي، معاون وزيرة التضامن للشؤون الاقتصادية والشمول المالي، إن تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة «حياة كريمة» تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الأكثر فقرًا، وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل، وتوسيع قاعدة مشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أنها تستهدف المواطنين بمنهجية دورة الحياة، بداية من سن الطفولة المبكرة حتى سن المعاش، حيث تستهدف التضامن الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والمتسربين من التعليم، والأشخاص من ذوي الإعاقة، والمرأة في سن الحمل والإنجاب، والشباب، والمسنين.

إقامة مشروعات فردية أو جماعية وفقا للنشاط الاقتصادي للقرية

وأكدت في تصريحات لـ«الوطن» وجود محور خاص بالتمكين الاقتصادي في تدخلات وزارة التضامن نظرا لأهمية التكامل بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، موضحة أنه يجري استهداف السيدات والشباب من خلال نقل أصول إنتاجية وسلاسل القيمة وإعداد الأسر المنتجة وتطوير مراكز التكوين المهني التابعة للوزارة، وإقامة مشروعات فردية أو جماعية وفقًا للنشاط الاقتصادي للقرية وتحديد الاحتياجات.

6 مليارات جنيه الموازنة الخاصة بالتدخلات الرئيسية لوزارة التضامن

ولفتت معاون وزيرة التضامن للشؤون الاقتصادية والشمول المالي، إلى أن الموازنة الخاصة بالتدخلات الرئيسية لوزارة التضامن الاجتماعي تبلغ ما يقرب من 6 مليار جنيه، وتشمل تدخلات وخدمات الأسرة والطفولة والتمكين الاقتصادي وتطوير وحدات التضامن الاجتماعى والتوعية المجتمعية.

وأوضحت وجود محور التوعية المجتمعية، الذي يعمل على تعزيز التوعية الثقافية والمجتمعية لمحاربة السلوكيات والمعتقدات الخاطئة، وتكوين قيم وسلوكيات واتجاهات مجتمعية إيجابية تؤدي إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة عن طريق منهج متكامل من الرسائل بما يشمل التمكين الاقتصادي، وصحة الأم والأسرة، ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، وتقوم الوزارة بإجراء بحوث ميدانية حول الأسر المصرية ورصد احتياجاتها وقياس ومتابعة الوعي للتوسع فى قواعد البيانات المتكاملة فى الوزارة.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة التمهيدية لحملات التوعية المجتمعية فى قرى أربع محافظات بالوجه القبلي، هي بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، لتعزيز وعي المجتمعات المستهدفة بأهم القضايا الاجتماعية والصحية التي تشكل حجرا أساسيا لاستقرار وتنمية الأسرة والمجتمع بشكل عام، وذلك تأكيداً لأهمية تنمية القوة الناعمة والاستثمار في الإنسان المصري وبصفة خاصة في مراحل الطفولة والشباب.