مدبولي: حياة كريمة عنوان وأيقونة الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بخالص الشكر لأعضاء الحكومة، حيث فوضوه بأن يعرض نيابة عنهم جميعا، نتاج وثمرة جهدهم، وتجميع كل الجهود، التي سيشهدها الشعب المصري العظيم في مشروع «حياة كريمة».

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن «هذا المشروع هو عنوان وأيقونة الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وتابع بأن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية تغطي أراضيها كافة، فمنها مشروعات على أراضٍ صحراوية، ومنها تطوير الأراضي القديمة، التي عانت من الإهمال على مدار عشرات السنوات.