حظك اليوم الجمعة 16-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثير من القراء على متابعة علم الفلك والأبراج لمعرفة ما يخبرهم به برجهم الذي ينتمون إليه يوميًا، لذا تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها خدمة حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وهي خدمة يومية لمعرفة حظ برجك، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 16-7-2021 على الصعيد المهني

تتصرف ببراءة وعفوية لكن تجنب الاندفاع في أقوالك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 16-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون لبقا في إبداء وجهة نظرك لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 16-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يجعلك قادرا على الفهم والدعم والاجتهاد وتقديم العون.

حظك اليوم برج الثور 16-7-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك لباقة وقدرة على الإقناع مما يساعدك على الاقتراب ممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، المصارع الأمريكي جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-7-2021 على الصعيد المهني

تعمل بحماس.. كما أن أفكارك وأولوياتك المرتبة تساعدك على الإقناع والتأثير.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بالرومانسية وتساعدك بصيرتك أن تعرف من يحبك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر الدولي محمد صلاح ويوافق تاريخ ميلاده 14 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 16-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. وعليك ألا تنزعج إذا أثيرت قضايا مهنية أو مشاكل عائلية وكن هادئا.

حظك اليوم برج السرطان 16-7-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تدع النظرة التشاؤمية تسيطر عليك إذا أردت أن تسعد بأوقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 16-7-2021 على الصعيد المهني

تجد راحتك وسط الأخوة والأحباب ويطلب الجميع تواجدك معهم.القمر في منزل العلاقات ومهما كنت مشغولا تنجح في توطيد صلتك بالجميع.

حظك اليوم برج الأسد 16-7-2021 على الصعيد العاطفي

تجد راحتك وسط الأخوة والأحباب ويطلب الجميع تواجدك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 16-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ينصحك اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك لتحقق فائدة.

حظك اليوم برج العذراء 16-7-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك أن تنتبه لأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الممثلة آثار الحكيم ويوافق تاريخ ميلادها 24 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 16-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يدعمك ويدفعك للاجتهاد والتطور.

حظك اليوم برج الميزان 16-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمدك بالسحر والجاذبية وتنطلق بثقة وتصل لما تريد.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 16-7-2021 على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تنظم جهودك، وتتأمل وتخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك، وسيساعدك ذلك على علاج الأمور بحكمة.

حظك اليوم برج العقرب 16-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يمنحك قوة ملاحظة لكل صغيرة وكبيرة وتتعلم من خبرات سابقة، فقط لا تعلن خططك وأخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 16-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك اليوم بروح ابتكارية وتحرك مشروعاتك بصورة إيجابية.

حظك اليوم برج القوس 16-7-2021 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للانفتاح على العالم من حولك وتعيش مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 16-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للحيرة والتوتر، حاول اليوم أن توازن أمورك وترتب أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم برج الجدي 16-7-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق فلا تدع تركيزك على العيوب يشغلك عن المميزات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 16-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يخدم اليوم نشاطاتك الفكرية ويحفز حركتك وتميزك.

حظك اليوم برج الدلو 16-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تميل اليوم للرومانسية والانطلاق مع الأحباب، وقد تعيش مغامرة عاطفية أو تنشغل بتجربة تسعدك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 16-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يمنحك اليوم فرص لتحقيق مكاسب وللتخطيط لمستقبلك ويحالفك الحظ في البيع والشراء.

حظك اليوم برج الحوت 16-7-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزلك الخامس يمنحانك إشراقة وطاقة ويقظة، وتوطد علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.