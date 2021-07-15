السيسي عن السد الإثيوبي: قبل ما يحصل حاجة لمصر يبقى لازم أنا والجيش نروح

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يجب على الشعب المصري أن يقلق فيما يتعلق بمفاوضات السد الإثيوبي.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «أرجو إن القلق الموجود ده يبقى حاجة تانية.. قبل ما يحصل أي حاجة لمصر، يبقى لازم أنا والجيش نروح، غير كده مفيش».