من هو «محمد حسن» الذي كرم الرئيس روحه خلال احتفالية «حياة كريمة»؟

أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية «حياة كريمة»، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، بإستاد القاهرة، درع المبادرة إلى روح «محمد حسن»، عضو المكتب الفني لمكتب نائب محافظ القليوبية، وخريج البرنامج الرئاسي، الذي لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله، حيث كان يخضع للعزل المنزلي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، في 18 مايو من العام الماضي، وتسلم التكريم شقيقه.

ويُعد الراحل «محمد حسن»، ابن مدينة شبرا الخيمة، من أوائل خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشارك في منتدى الشباب النسخة المحلية، وفريق تنظيم منتدى شباب العالم، وعمل عضواً بمكتب نائب محافظ القليوبية، الدكتورة إيمان ريان.

ولقي «محمد حسن»، عضو المكتب الفني لمكتب نائب المحافظ القليوبية مصرعه مساء يوم الأحد الموافق 18 من مايو العام الماضي، إثر سقوطه من شرفة منزله في منطقة بهتيم، بمدينة شبرا الخيمة، أثناء إجراء مكالمة هاتفية، حيث اختل توازنه، وسقط على الأرض من الطابق الرابع، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وأصدرت محافظة القليوبية بياناً رسمياً وقت الحادث، أوضحت فيه ملابسات مصرع عضو مكتب نائب المحافظ، الذي اختل توازنه بالطابق الرابع بمنزله، وتم نقله إلى مستشفى ناصر، وتوفى فور وصوله المستشفى.

وقبل قليل من الحادث، أعلن ديوان عام محافظة القليوبية إيجابية إصابة «محمد حسن»، عضو مكتب نائب المحافظ، بفيروس كورونا المستجد، ويخضع لفترة عزل منزلي، إلا أنه سقط فجأة من شرفة الدور الرابع، خلال حديثه في الهاتف، مما أسفر عن مصرعه.