نيفين النحاس بعد تكريمها من الرئيس السيسي: فخر ودفعة إلى الأمام

أكدت الدكتور مهندس نيفين النحاس، الباحثة بمحافظة الإسكندرية، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، يعد فخرا ودفعة كبيرة إلى الأمام، مؤكدة على اعتزازها بالعمل ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي تهدف إلى القضاء على الفقر مثلما أكد الرئيس السيسي.

كواليس تكريم نيفين النحاس: «مكنتش أعرف وقولت عندي شغل»

وأضافت النحاس، في تصريح خاص لـ«الوطن» على هامش تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر حياة كريمة الذي أقيم باستاد القاهرة أمس، أنها لم تكن تدري أنها سيتم تكريمها، لافتة إلى أنه بمجرد إبلاغها عن ترشيحها إلى المؤتمر، وأن إقامتها من يوم الإثنين إلى الخميس رفضت الأمر قائلاً: «لا شكراً أنا عندي شغل»، مشيرة إلى أنها لم تكن تدري أن هناك مفاجأة جميلة تتمثل في هذا التكريم.

دور نيفين النحاس في مبادرة حياة كريمة بالإسكندرية

وأوضحت أنها علمت بالتكريم في اليوم الثاني لها أثناء تواجدها بالقاهرة، لافتة إلى أن تكريم الرئيس لها يعد دفعة كبيرة، مشيرة إلى أن ذلك أعطاها طاقة للعطاء أكثر.

وعن دورها في مبادرة حياة كريمة بالإسكندرية، أوضحت أنها دكتور مهندس في مكتب نائب المحافظ وتقوم بدور محوري مع منسق المبادرة الدكتور محمد شعبان، لافتة إلى أنه بالرغم على عملها على مبادرة حياة كريمة، ضمن مجموعة من الأعمال إلا أنها تسعد بالمشاركة في تلك المبادرة.

«هنشيل الفقر من مصر» كلمة الرئيس التي لمست نيفين النحاس

وأكدت أن أكثر ما لمسها من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة حياة كريمة: «إنها هتشيل الفقر من مصر»، مؤكدة أن المبادرة بدأت في جزء بالإسكندرية بينما ستشهد أجزاء أخرى دخول المبادرة لتطوير عروس البحر الأبيض المتوسط.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كرم عددا من العاملين في مختلف المحافظات، من ضمنهم الدكتور مهندس نيفين النحاس، الباحثة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لدورهم البارز خلال الفترة الماضية، منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة.