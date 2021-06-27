عماد الدين حسين: تعاون مصر والعراق والأردن إضافة قوية للأمة العربية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن القمة الثلاثية «المصرية العراقية الأردنية» التي ستنعقد اليوم الأحد، هي الرابعة من نوعها بين قادة الدول الثلاث، مؤكدًا أنها مهمة للغاية.

وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر والعراق والأردن، دول فاعلة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بينها، ولفت إلى أن الثلاثي العربي إذا تمكن من التنسيق بأي قدر في أي مشروع أو قرار فإن هذا الأمر سيكون إضافة قوية للأمة العربية، كما سيحقق مصالح كل دولة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «البعض يعتقد أن المصالح المصرية متركزة في دول الخليج فقط، إذ أن دورها قوي للغاية فيما يتعلق بدعم الاقتصاد المصري واستضافة العمالة المصرية، غير أن العراق كان من أكثر الدول التي استضافت العمالة المصرية، ويحرص على تهيئة كل أجواء الراحة لهم، ويعاملهم مثل مواطنيه».

وأردف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تشابهات إلى حد كبير في التجربتين المصرية والعراقية، أي أن ما مرت به مصر وتمكنت بنجاح في تخطيه يمر به العراق الآن، ويحتاج إلى مقاربات مختلفة للتعامل معه، وبالتالي يمكن لمصر أن يساعد العراق على تفادي تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي وعبوره بأقل الأضرار، ويمكن أن تقدم له تجربتها في محاربة الإرهاب، كما أن الجانب العراقي أصبح يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الإرهاب بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.