إصابة 10 في تصادم سيارتين ملاكي بأخرى نقل بمقطورة في بني مزار

أصيب 10 أشخاص بينهم طفلين شقيقين، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي «الجيش»، فجر اليوم الجمعة، بقرية الشيخ فضل بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، على الطريق الصحراوي «الجيش» بقرية الشيخ فضل بمركز بنى مزار، ووجود مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والجهات الأمنية، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص وهم: «أميرة م ر» 17 سنة طالبة، «سمر ع ا» 27 سنة، «صفاء ا ع» 38 سنة، «أحمد ر م» 3 سنوات، وشقيقه «حمزة ر م» 5 سنوات، «محمد م ر» 10 سنوات طالب، و«بلال م ر» 13 سنة طالب مقيمين بالمنيا.

كما أصيب سائق السيارة «محمد ج م» 42 سنة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، و«محمود ر ع» 40 سنة، و«سوزان ب ع» 45 سنة، مقيمين بمركز سمالوط، وتراوحت إصابتهم بين كدمات وسجحات وكسور، وتم تحويلهم إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقى العلاج.

وتم تحرير محضر بالحادث، والتحفظ على السيارات الثلاثة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وقد انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتسير الحركة بالطريق، ومعرفة أسباب ظروف الحادث.

وكان الطريق الصحراوي، شهد فجر اليوم حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، بزمام مركز سمالوط، بسبب التخطي الخاطئ، وأسفر عن مصرع شخص، وإصابة 15 أخرين، تم نقلهم جميعا إلي المستشفي لتلقي العلاج.