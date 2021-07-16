11 منفذًا لبيع اللحوم السودانية الطازجة بسعر 70 جنيهًا خلال العيد

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الوزارة وصندوق تحيا مصر وجمعية مواطنون ضد الغلاء، وذلك بمقر الوزارة لتدبير وتشغيل منافذ لبيع اللحوم السودانية الطازجة للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في تلك المنافذ بمحافظات القاهرة والقليوبية والغربية والدقهلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة ومحاربة الغلاء للتخفيف عن المواطنين الأكثر فقرا ومحدودي الدخل.

ووقع البرتوكول كل من المهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، ومحمود العسقلاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

رفع العبء عن المواطنين

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة في المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وتلبية كل احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف شعراوي أن الوزارة وفرت طبقا للبرتوكول في محافظات القاهرة والقليوبية والغربية والدقهلية أماكن لـ11 منفذ بيع ثابت، خاصة بالأماكن الأكثر ازدحاما.

التنسيق مع المحافظات

وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لمتابعة عمل تلك المنافذ من خلال مديريات «التموين - الصحة - الخدمات البيطرية» وإعداد تقرير دوري حول عملها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن تلك المنافذ ستبيع اللحوم بسعر 70 جنيها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتي تشهد إقبالاً من المواطنين على عملية الشراء، مشيرا إلى إتاحة فرص عمل وتشغيل كافي من العمالة اللازمة لكل منفذ من أبناء المحافظة للمساعدة في حل مشكلة البطالة.

ومن جانبه قال محمود العسقلاني رئيس جمعية، «مواطنون ضد الغلاء»، إن الجمعية تسعى للتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات في مجال حماية المستهلك والتنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة، وتقوم أيضا بدور فعال في رفع العبء عن المواطنين وتوطيد مبدأ حماية المستهلك وتوفير السلع للمواطن بأسعار مخفضة خاصة اللحوم.

وأضاف العسقلاني أن الجمعية ستجهز المنافذ الثابتة لطرح اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما ستوفر العديد من فرص العمل لشباب المحافظات.