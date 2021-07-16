أوقاف جنوب سيناء.. تجهيز 226 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتستعد مديرية الأوقاف لتجهيز المساجد المقرر أن يؤدي المواطنون فيها صلاة العيد.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه وضع خطة أمنية لتأمين المصلين خلال صلاة العيد، والتنسيق مع مديرية الصحة والجهات المعنية لتعقيم وتطهير المساجد، قبل استقبال المصلين.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الجمعة، أنه سيجري نشر أفراد من الأمن أمام كل مسجد لتأمين دخول المصلين، والتأكيد على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بدخول أي مواطن للمسجد دون ارتداء كمامة، واصطحاب المصلى الخاص به، لمنع انتشار فيروس كورونا، وناشد المحافظ مواطني المحافظة بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم اصطحاب الأطفال.

من جانبه، قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إن إجمالي عدد المساجد التي من المقرر أن تؤدى بها صلاة عيد الأضحى 226 مسجدًا بكافة مدن المحافظة، وجاري تجهيزها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في تصريح له اليوم، أنه جرى شن حملات موسعة لتنظيف المساجد وتعقيمها من الداخل والخارج، مع استمرار غلق دورات المياه وتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين.

وأشار إلى أنه سيجري منع صلاة عيد الأضحى في الساحات، وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وسيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتلك التعليمات.

وأوضح أنه جرى التأكيد على جميع الأئمة بألا تزيد خطبة عيد الأضحى عن 10 دقائق، ولن يسمح بالصلاة في أي مسجد غير التي أعلنت عنها المديرية، وجرى تحديد إمام لكل مسجد لتأدية الصلاة وإلقاء خطبة العيد.