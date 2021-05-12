توقعات حالة طقس خلال أيام العيد الثلاثة: انخفاض الحرارة ورياح وأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعتها لأبرز الظواهر المناخية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، حالة استقرارا نسبى في الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع إستمرار الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

تعرف على أهم الظواهر الجوية المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان لها، أنَّ آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى مزيد من الانخفاض فى درجات الحرارة بداية من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مشيرة إلى أنَّه سيسود طقس حار نهارا لطيف ليلا، وإن ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة، خلال أيام عيد الفطر المبارك .

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ تنشط الرياح على جنوب البلاد، وأن تبقى فرص الأمطار قائمة على جنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

إستمرار الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة الظواهر الجوية المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتى تبدأ بداية من غدا وحتى الأحد القادم، الموافق 16 من مايو الجاري، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة خلال إجازة العيد

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ يشهد غدا الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأن يشهد يوم الجمعة الموافق 14 من مايو الجاري، ثان أيام عيد الفطر المبارك، نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتوقع الخبراء، أن يشهد ثالث أيام العيد الموافق يوم السبت 15 من مايو الجاري، نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وأن يشهد يوم الأحد الموافق 16 من مايو الجاري نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء.

فرص لسقوط أمطار خفيفة رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

كان الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أعلن أنَّ البلاد ستشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ومؤكدا وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وكان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعوا أنَّ يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضًا ملحوظا في درجات الحرارة، وأن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وأن يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وسجلت درجات الحرارة العظمى المتوقعة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 والصغرى 15، وسوهاج العظمى 34 والصغرى 23، وقنا العظمى 35 والصغرى 24، وأسوان العظمى 36 والصغرى 25 درجة.