حظك اليوم برج الأسد السبت 17-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يظهر نوعا من الهدوء عند المقابلات الأولى، تجعل المحيطين به يظنونه مغرورا، كما يمتع بالإخلاص كما أنه شخص قيادي ومدير بالفطرة، كما يعرف أنّه لا يستطيع أن يعيش بلا حب، رغم الخيبات الكثيرة التي قد يمرّ بها، فهو يظهر حبّه علنًا ولا يخجل من إعلانه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد 17-7-2021 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تستخدم أسلوبا مقنعا وتبدو طبيعيا ومؤثرا فيمن حولك وتتجه لاكتشاف البعض مجددا.

حظك اليوم برج الأسد 17-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يعدك بيوم مثالي للانفتاح اجتماعيا ومخالطة الكثيرين ومعرفتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.