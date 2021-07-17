حظك اليوم برج السرطان السبت 17-7-2021 مهنيا وعاطفيا

تتصف أنثى برج السرطان بالإخلاص، الأمر الذي يساعد على نجاح العلاقات الاجتماعية والعاطفية، ولها شخصية متزنة ومسؤولة، كما ان من صفاته الشجاعة والقوة، وخيالهم واسع، ويتمتعون بقدرة كبيرة على السفر في عالم الأحلام، وهم رومانسيون جدا، وإحساسهم مرهف، ويحبون الموسيقى، وإرادتهم في الحياة صلبة وقوية، ويحبون الألوان المضيئة، مثل الأبيض والفضي.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان مهنيًا

القمر في مربع برجك ينبئ بشد وجذب في علاقاتك فابتعد اليوم مسافة كافية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان عاطفيًا

تبدو مرهف الإحساس وتميل لاسترجاع الماضي وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.